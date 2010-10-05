Листовка на местные выборы, Украина, Крым

# 1 — $ 55

Надо написать текст литовки для одно из кондатов в депутаты в одном из маленьких городв Крыма.

Материл дожны быть легко воспринимаемым и запоминаемым, досаточно 0.5 А4 в хорошо читабельном варианте.

Главные тезы

1. Реально занимается делами(список во вложении)

2. Проживает постоянно в районе избрания и поэтому хорошо знаком с проблемами - Депутат не на один день!!!!!!

3. Не бизнесмен и не имеет к этому отношения - Не занимается банальным подкупом ради собственной выгоды, ближайший конкурент делает именно так. !!!!

4. Имеет обширный положительный опыт общественной деятельности

5. Собирается продолжать гнуть прежнюю линию,

6. Иммет ощутимую поддержку среди жителей района, где баллатируется

+ придумать пару лозугов, слоганов

Чловек - Женщина, 60 лет, г. Алушта