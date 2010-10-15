Копирайт для портала по трудоустройству

КопирайтингЗавершен15 заявок413 просмотров
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Необходимо заполнить контентом портал по трудоустройству. Надо в раздел новости: 5 небольших новостей, в раздел статьи 5 статей, не очень больших, раздел интервь: 2 интервью Все копирайт. Так же в раздел статьи 5 статей рерайт.

Потом необходимо сотрудничество на постоянной основе: 2-3 новости, статьи и интревью в неделю

13 лет назад
Jobnet
Сергей 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
KNartov
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
С Кириллом очень приятно работать, работу выполняет в срок, проявляет инициативу, подсказывает как лучше. Начали сотрудничество с разовой работы по рерайту, теперь перешли на постоянное сотрудничестов по копирайту и рерайту.
Сергей четко формулирует поставленную задачу и знает, чего хочет. Оплата происходит честно и оперативно. Постоянно находится на связи и быстро отвечает при возникновении вопросов по заданию. Впечатления от сотрудничества только положительные.
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