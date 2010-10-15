Копирайт для портала по трудоустройству

Необходимо заполнить контентом портал по трудоустройству. Надо в раздел новости: 5 небольших новостей, в раздел статьи 5 статей, не очень больших, раздел интервь: 2 интервью Все копирайт. Так же в раздел статьи 5 статей рерайт.

Потом необходимо сотрудничество на постоянной основе: 2-3 новости, статьи и интревью в неделю