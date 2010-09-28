Составить текст

Постоянный (по рабочим дням) выбор (RSS,я-новости, и т.п.) и рерайт новостей для городского сайта относящихся к городу+ подбор картинки+ размещение на сайте . Кол-во новостей в день - 3-5 . Рерайт осмысленный. Оплата от ...
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