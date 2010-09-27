Копирайт на английском

КопирайтингЗакрыт7 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен копирайтер, умеющий писать на английском. Оставляйте цены за 1000 зн бп и аси (обязательно!).

13 лет назад
perspektiva
Юля 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Judiett
Юлия 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$4
1 день
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать уникальные описания

    Требуется написать уникальные тексты для подарочной продукции, на каждую карточку товара200-300 символов. Тексты должны быть 100% уникальные! Оплата - только Яндекс.Деньги.

    Копирайтинг62 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на тему Нового года, елочных игрушек

    Необходимы уникальные статьи на темы: 1. Новый год (1) - история, страны, обычаи, 2. елочные игрушки (история, современные тенденции) , 3. 3 статьи по тематике сайта cmcompany.com.ua (елочные шары с лого, символ года на елочных ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи "по горячим следам"

    $25

    Всем добрый день! Сразу по существу: 0. Кроме призов, я готов выкупить Ваши статьи, если они будут подходящими для моего сайта (если я захочу их разместить на нем) по цене 3 ВМЗ за статью. 1. У меня ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт до завтра

    До завтра надо отрерайтить 8 статей по 1000 символов...оплата 35 рублей за 1000 символов...если успеете до утра - 40 рублей/1000 символов...обращайтесь в аську 601263120

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо придумать названия корпораций

    Добрый день. Необходимо придумать названия корпораций, фирм. Использовать в названиях слова не относящиеся к сферам деятельности, использовать только нейтральные названия. Все на анлгийском языке. Разделять названия надо при помощи знака "|". Пример: "Automore|Ifen inc.|Tii Corporation|McNY|FFE Corp.|New one|Seven stone|Buan|Olimpius" Можно ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Концепция кафе Авиатор

    Нужно разработать концепцию для кафе под рабочим названием АВИАТОР . Нужна легенда,персонаж фишки и другой креатив, который можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад