Статьи на тему Нового года, елочных игрушек

КопирайтингЗакрыт19 заявок341 просмотр
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Необходимы уникальные статьи на темы:

1. Новый год (1) - история, страны, обычаи,

2. елочные игрушки (история, современные тенденции) ,

3. 3 статьи по тематике сайта cmcompany.com.ua (елочные шары с лого, символ года на елочных шарах, эксклюзивные шары ручной работы)

Количество слов: п.1-2 - 500-600, п.3 - 250-350.

13 лет назад
NatalyNN
Наталия 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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