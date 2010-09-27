Статьи на тему Нового года, елочных игрушек

Требуется написать уникальные тексты для подарочной продукции, на каждую карточку товара200-300 символов. Тексты должны быть 100% уникальные! Оплата - только Яндекс.Деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы уникальные статьи на темы:
1. Новый год (1) - история, страны, обычаи,
2. елочные игрушки (история, современные тенденции) ,
3. 3 статьи по тематике сайта cmcompany.com.ua (елочные шары с лого, символ года на елочных шарах, эксклюзивные шары ручной работы)
Количество слов: п.1-2 - 500-600, п.3 - 250-350.
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