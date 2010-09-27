Нужно сделать уникальные описания

Написание небольшого текста для раздела сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать уникальные тексты для подарочной продукции, на каждую карточку товара200-300 символов.
Тексты должны быть 100% уникальные!
Оплата - только Яндекс.Деньги.
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