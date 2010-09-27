Нужно сделать уникальные описания

Нужно написать грамотные отзывы о товаре. +++++++++++++++++++++++++++++ Рубрика: бытовая техника, офисная техника, всё что связано с техникой +++++++++++++++++++++++++++++ Количество постов и теми будет зависеть от знания темы, но для начала не больше 100 в одни руки. Все посты и темы ...