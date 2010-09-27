Необходимо сделать статью

2 статьи 1- про отличия готовых работ от эксклюзивных 2- про причины заказов москвичами именно в московских фирмах. ключевые фразы и что примерно нужно описать- предоставлю. объем- от 2т на статью. Если будет поболее-не беда. заказ отдам лишь автору "в ...