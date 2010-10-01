Текст для сайта строительного магазина.

Для развития новостного проекта нам нужны журналисты для наполнения сайта актуальными и уникальными новостями. Категории наполнения: Фондовый рынок | Форекс | Инвестиции | Банки и кредиты | Бизнес Возможно сотрудничество как по одной из позиций, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать тексты для страниц сайта магазина строительно-отделочных материалов.
Приблизительный объем всех текстов 14500 знаков. В расчет не входят предложения с перечислениями товаров.
Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова.
В приложении подробное ТЗ. Также в приват предоставлю сайт для образеца.
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки. Спасибо.
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