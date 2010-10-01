Текст для сайта строительного магазина.

$30
КопирайтингЗавершен13 заявок274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать тексты для страниц сайта магазина строительно-отделочных материалов.

Приблизительный объем всех текстов 14500 знаков. В расчет не входят предложения с перечислениями товаров.

Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова.

В приложении подробное ТЗ. Также в приват предоставлю сайт для образеца.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки. Спасибо.

13 лет назад
rentovski
Ренат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
svi-yuliana
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$22
3 дня
Очень был рад сотрудничать. Работа была выполнена великолепно! Всем рекомендую этого исполнителя!
Всегда бы работать с такими заказчиками. Интересное задание, четкое тз, быстрая оплата. Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта актуальными новостями.

    $100

    Для развития новостного проекта нам нужны журналисты для наполнения сайта актуальными и уникальными новостями. Категории наполнения: Фондовый рынок | Форекс | Инвестиции | Банки и кредиты | Бизнес Возможно сотрудничество как по одной из позиций, ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим текст тематики мобильные телефоны.

    Доброго времени уважаемые соискатели, копирайтеры, рерайтеры и прочий люд. Необходима статья тематики мобильные телефоны, а именно связанная с темой софт для Symbian. Объем статьи небольшой (3000-3500 символов с пробелами!!!). Цена 30-40/1000, зависит от наличия опыта ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать 2 статьи. Сегодня.

    Нужна статья про деревянные лестницы и статья про спа. Объем каждой 1.5 - 2 листа. Источники и подробное описание задач будут даны исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать шаблон

    Сделать шаблон текста для liex. Тематика Металлические двери. объем текста 5000 символов. Шаблон с синонимами сделать в ручную, чтобы итоговые тексты получались нормально читаемые и в тему.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется написать качественную статью.

    $50

    Требуется написать статью для сайта посвященному автомобилям и мото-тематике. Приоритетно писать обзоры различных передовых автомобилей, концепт-каров или просто красивых и мощных машин, а также мотоциклов. Также это могут быть статьи по эксплуатации авто или мото-техники, новости ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • 115 текстов по 3к знаков

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно 115 текстов по 3к знаков без пробелов на околоцветочную тематику (для магазина по продаже цветов). Сроки щадящие, как вариант, можете присылать по 1-2 текста в день и тут же получать оплату ...

    Копирайтинг75 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    Необходимо сделать рерайт одного сайта. Переписать текст. Предлагайте цены. и срок. желательно,чтоб вы готовы сделать были все сегодня (26 сентября)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад