Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно 115 текстов по 3к знаков без пробелов на околоцветочную тематику (для магазина по продаже цветов). Сроки щадящие, как вариант, можете присылать по 1-2 текста в день и тут же получать оплату за них. ТЗ по написанию этих текстов несложное и составлено максимально подробно.

Интересует в первую очередь цена за 1к знаков без пробелов при вменяемом качестве (уникальность текста по Адвего и пр., грамматика и пунктуация без погрешностей). В случае успешного сотрудничества возможен последующий заказ объемом около 400 таких текстов.