Требуется в течение дня написать короткое 3-5 абзацев коммерческое предложение по продаже сайта: http://www.vacuum-systems.ru/

Особое внимание стоит акцентировать на то, что сайт приводит клиентов, которые совершают покупку оборудования, заказывают услуги. (в подтверждение к коммерческому предложению будут прикрепляться два скриншота почты с заказами).

Окупаемость 2-3 месяца.

Так же сайт по многим ключевым запросам находится на первых страницах и местах в Яндексе, Гугле и др. (список тоже будет прикреплен к коммерческому предложению).

При продаже не потребуется бюрократической бумажной волокиты с доменом, так как он привязан к хостингу. Все что нужно будет сделать, это изменить наши данные на свои в аккаунте хостинга.

Указать в предложении, что мы заменим телефоны, контакты, название фирмы на сайте, на данные покупателя.

Сделать акцент на то, что мы предлагаем готовое решение, не нужно вкладывать деньги и время в раскрутку. Однако если вложить дополнительные средства в оптимизацию, то получится просто сказка.

В коммерческом предложении будет указано контактное лицо с которым можно будет обсудить предложение и телефон.

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Всю статистику вам фрилансерам высылаем по запросу. Лайвинтернетовская открыта. Яндекс-Метрика по поролю.

В приложениях скриншоты и список, которые будут крепиться к коммерческому предложению.