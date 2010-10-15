# 1 — $ 15

Нужно придумать название для фирмы.

Сфера деятельности:

1. реклама

3. создание сайтов

3. компьютерная помощь и поддержка

4. компьютерное обучение

Название должно быть:

- кратким

- оригинальным (не надо писать те, что уже есть)

- понятным и простым

- приятным на слух

- быстро запоминающимся

- на английском языке (т.е. слово либо в английской раскладке)

Дополнительно:

Будет создан сайт, поэтому проверяем доменное имя здесь www.nic.ru

Сайт должен быть в домене RU

Не приветствуются:

- длинные названия

- названия с черточками и точками

Желаю всем творческого вдохновения и победы!