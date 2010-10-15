Нужны уникальные статьи о строительстве домов, на сайт http://stroitelstvodomov.com, ключевые слова, строительство домов, строительство деревянных домов, ландшафтное строительство, строительство дачи, строительство кирпичных домов.... Статья должна быть полностью уникальной, читаемой и полезной, не менее 1000 слов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать название для фирмы.
Сфера деятельности:
1. реклама
3. создание сайтов
3. компьютерная помощь и поддержка
4. компьютерное обучение
Название должно быть:
- кратким
- оригинальным (не надо писать те, что уже есть)
- понятным и простым
- приятным на слух
- быстро запоминающимся
- на английском языке (т.е. слово либо в английской раскладке)
Дополнительно:
Будет создан сайт, поэтому проверяем доменное имя здесь www.nic.ru
Сайт должен быть в домене RU
Не приветствуются:
- длинные названия
- названия с черточками и точками
Желаю всем творческого вдохновения и победы!
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