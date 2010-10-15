Придумать название

$15
КопирайтингЗавершен54 заявки1742 просмотра
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#1$15

Нужно придумать название для фирмы.

Сфера деятельности:

1. реклама

3. создание сайтов

3. компьютерная помощь и поддержка

4. компьютерное обучение

Название должно быть:

- кратким

- оригинальным (не надо писать те, что уже есть)

- понятным и простым

- приятным на слух

- быстро запоминающимся

- на английском языке (т.е. слово либо в английской раскладке)

Дополнительно:

Будет создан сайт, поэтому проверяем доменное имя здесь www.nic.ru

Сайт должен быть в домене RU

Не приветствуются:

- длинные названия

- названия с черточками и точками

Желаю всем творческого вдохновения и победы!

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
natysia-tysia
Наталья 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#1
Очень понравилось работать с Натальей. Выполнила все по требованиям. Буквально с первых строк попала в цель! Большое спасибо! Будем сотрудничать еще.
Работать с заказчиком было интересно, моя работа была оплачена в срок. Очень рекомендую.
Заявки фрилансеров
natysia-tysia
Наталья 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#1
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