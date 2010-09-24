Приватный проект для Дерягиной Ольги

$40
КопирайтингЗавершен3 заявки129 просмотров
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Копирайт по тематикам: женская, спорттовары.

Сроки – неделя. Сумма – 1200 руб.

13 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Замечательный копирайтер, желаю новых и интересных заказов!
Как вседа - все замечательно: и интересная тема, и негорящие сроки и оплата, вернее, предоплата в полном объеме. Спасибо!
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