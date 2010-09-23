SEO текст на сайт

Две статьи: advertology.ru/article83298.htm advertology.ru/article83231.htm Нужен хороший рерайт, который бы не дал даже намека на исходник. При этом уникальность для поисковиков минимум 97%. Указывайте цены за статью. Может будет 2 исполнителя, по статье. Более 20$ за статью не рассматривается. Но ...