Нужна статья

Нужны оригинальные тексты по описанию товаров(каждого прибора) по категориям- "Алкотестеры" , "Автомобильные видеорегистраторы"(не на все) , "Индикаторы поля" и две статьи на главную страницу. Сайт- http://www.invista.org/ . Тексты по 1500 символов на каждый прибор. ...
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Здравствуйте, нужен качественный, продающий контент сайты разных тематик. Оплата по факту. Приветствуется долгосрочное сотрудничество.
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