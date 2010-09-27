Написание SEO текстов

КопирайтингЗавершен15 заявок279 просмотров
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Нужны оригинальные тексты по описанию товаров(каждого прибора) по категориям- "Алкотестеры" , "Автомобильные видеорегистраторы"(не на все) , "Индикаторы поля" и две статьи на главную страницу. Сайт- http://www.invista.org/ . Тексты по 1500 символов на каждый прибор. Ключевиков нету.. Нужно составить.

13 лет назад
Didie
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$200
15 дней
Очень рад что обратился именно сюда! Очень быстро, легко и профессионально! Обращаться буду только к Владиславу.
Полное тз, оплата в срок. И успешное завершение проекта. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С ув., Владислав
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