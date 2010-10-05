Копирайтинг на строительную тематику

Требуется составить грамотный текст о компании, в котором будет всё изложено о компании и её услугах !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайт 15000-18000 знаков. Тематика – изделия из бетона.
Требования по стилю: строгий стиль изложения, без обращения к читателю.
Выполнение тестового задания обязательно.
Оплата за заказ обсуждается.
Срочность основного – к концу недели.
Срочность тестового – 23.09 вечер.
Оплата только в рублях.
связь
skype: lasosik_loo
e-mail: [email protected]
Основное задание и тестовое в приложении.
Тестовое задание оплачивается в том случае если оно подходит и мы Вас нанимаем на основной заказ.
- Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад
Копирайтер из Казахстана - пару статей ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мне нужно повысить конвертацию с заходов в подписки в 2 раза - с 5% до 10%. без потери смысла и без обмана. рекламируется подписка на рассылку www.gilbo.ru - Наука Лидерства. сейчас есть в среднем ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Это задание направлено в первую очередь на внимание и логику. Необходимо проанализировать и составить ТЕСТ с рекомендациями по отказу от курения. Прочитав техническое задание, вы сами всё поймете. Этот тест будет внедрен в программный продукт, поэтому необходимо ...Завершен13 лет назад
Необходимо 5 (пять) статей (копирайт) про монтажную пену и/или другую продукцию представленную на сайте. Каждая статья-обзор по 2к символов без пробелов. За 5 статей 500 рублей. Сайт тут http://montagpena.ru Ключевые фразы которые хотелось бы видеть в разных ...Завершен8 лет назад
Требуется написать текст для главной страницы на сайт в оригинальном стиле, тема (логистика, жалюзи, рулонные шторы).Завершен13 лет назад
Нужно интересно по 3-4 т знаков написать на темы: 1) Фильм Особо опасен 2) самые ожидаемые фильмы 2010-2011 года 3) список самых фильмов 4) самые дорогие фильмы 5) самые лучшие фильмы 2010 года 6) самые лучшие фильмы 2011 года 7) Фильм Шерлок ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужны СЕО статьи. Ключи дам. от 2000 до 2500. 5$ за штуку. Возможен рерайт. Для сайта http://mypictureresize.com/ это онлайн редактор фотографий. Для него 3 штуки. И по одной для http://www.speedinternet.ru/ http://testskorostiinterneta.com.ua/Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно написать 5 статей минимум 1500 символов. использую ключевики (пример: "Аренда пхукет", "аренда вилл на пхукете"). Сроки - максимум неделя. плачу 2$ за статью. Пишете одну статью, если устраивает - пишете еще 4 и получаете 10$.Завершен13 лет назад
Есть сайт с блогами туристов. Суть работы - вести там свой блог. Рерайт не нужен категорически. Нужен только свой опыт. Т.к. нужно не только вести блог, но и отвечать в камментах юзерам. На ресурсе уже ...Завершен13 лет назад