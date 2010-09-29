Копирайтинг: составить тест о курении.

Это задание направлено в первую очередь на внимание и логику.

Необходимо проанализировать и составить ТЕСТ с рекомендациями по отказу от курения.

Прочитав техническое задание, вы сами всё поймете. Этот тест будет внедрен в программный продукт, поэтому необходимо полное погружение в задачу.

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Отвечу в icq: семь три семь три два два