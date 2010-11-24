Рерайт на английском, фарма

Вот задание для одной из них: Необходимо подготовить обзорную статью о дистанционном обучении (далее по тексту – ДО) и e-Learning. Статья для размещения на сайте компании, поставляющая систему ДО. Объем статьи 1,5-2 страницы А4. Содержание статьи: что такое ДО ...