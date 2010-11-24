Рерайт на английском, фарма

$50
КопирайтингЗавершен12 заявок374 просмотра
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Нужен рерайт около 20к англ текста по теме "фарма", с заданными ключевыми словами

10-15 статей

предлагайте сроки и цены

13 лет назад
monstersco
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Judiett
Юлия 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
3 дня
Выполненной работой доволен, все сделано качественно и в срок
Все четко и по делу. Сотрудничеством довольна.
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