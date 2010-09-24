Тексты про открытки с ДР

Нужно 18 уникальных текстов по 1000-1200 знаков про открытки с днем рождения для страниц pozdrav.ru/otkrytki-s-dnem-rozhdeniya.shtml и далее по ссылкам.

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