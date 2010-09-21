Сео-копирайт

КопирайтингЗакрыт23 заявки435 просмотров
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Есть большой объем сео-копирайтинга.

Объем - 500 000 симв.

Оплата - 750$

Итого - 1.5$ за 1000 симв.

Ищется человек с головой и опытом.

13 лет назад
devone
Ди 
52 годаЛитва
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Virtusha
Ольга 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$750
1 день
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