ТЗ для программы

Нужно 5 по 3 серии статей: 1-я статья в серии оригинал - последующие 2 качественный рерайт 1-ой объем каждой статьи 1,5-2 Кз в каждой статье вставить по 3 анкора Итого 45 статей предложения без сроков и цены за 1Кз отдельно ...
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Добрый день есть программа.
Есть к ней описание, нужно на этой основе составить тех задание для договора и дополнить пунктами из приложения.
сайт программы - http://www.pisoft.ru/taxi/index.htm
синим помечено что есть в программе чего нет.
на основе этих данных нужно написать np/ срок коротки до вечера.
предложения?
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