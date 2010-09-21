ТЗ для программы

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Добрый день есть программа.

Есть к ней описание, нужно на этой основе составить тех задание для договора и дополнить пунктами из приложения.

сайт программы - http://www.pisoft.ru/taxi/index.htm

синим помечено что есть в программе чего нет.

на основе этих данных нужно написать np/ срок коротки до вечера.

предложения?

13 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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