ТЗ для программы

Добрый день есть программа.

Есть к ней описание, нужно на этой основе составить тех задание для договора и дополнить пунктами из приложения.

сайт программы - http://www.pisoft.ru/taxi/index.htm

синим помечено что есть в программе чего нет.

на основе этих данных нужно написать np/ срок коротки до вечера.

предложения?