3 серии статей; тема - туризм

Нужно 5 по 3 серии статей:

1-я статья в серии оригинал - последующие 2 качественный рерайт 1-ой

объем каждой статьи 1,5-2 Кз

в каждой статье вставить по 3 анкора

Итого 45 статей

предложения без сроков и цены за 1Кз отдельно за копирайт и рерайт не рассматриваются

в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю