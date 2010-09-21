Нужен копирайт

Нужна научная статья по бедности в России,в любом аспекте. Объем до 10 стр. Например: Феминизация бедности в России; Макроэкономический анализ феминизации бедности в России; 10 Реформа: создание бедности в благополучной стране;О богатстве и бедности в России; Социально-политический аспект бедности ...
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Всем привет!Ищу толкового копирайтера,тема-семена подсолничника .Объем очень небольшой..Подробнее исполнителю.Пишите реальные цены и сроки.
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