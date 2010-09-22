Требуется копирайтер для ведения новостного сайта, тема - грузоперевозки Объем: 30 000 знаков в день рерайта. Задачи: С определенных сайтов источников сбор новостей, их рерайт и размещение на сайте через примитивную админку. 5 дней в неделю, пн-пятница. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые копирайтеры.
Нужен рерайт новостей и статей компьютерной тематики.
Написано должно быть грамотно и интересно для чтения. Уникальность текста не ниже 95%.
Модерация вашей работы будет очень строгая. Предупреждаю сразу, чтобы отсеять халтурщиков.
Мы ищем хорошего человека и профессионала для постоянного сотрудничества. Если вы проживаете в Украине и у вас есть Приват24 - это будет плюсом.
Размер материалов около 1000 символов. Цена - 1$ за 1000 знаков.
Для начала нужно будет написать 10 новостей за 2 дня. По результатам будем работать дальше.
Не забывайте указывать ссылки на ваше портфолио.
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