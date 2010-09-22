Добрый день уважаемые копирайтеры.

Нужен рерайт новостей и статей компьютерной тематики.

Написано должно быть грамотно и интересно для чтения. Уникальность текста не ниже 95%.

Модерация вашей работы будет очень строгая. Предупреждаю сразу, чтобы отсеять халтурщиков.

Мы ищем хорошего человека и профессионала для постоянного сотрудничества. Если вы проживаете в Украине и у вас есть Приват24 - это будет плюсом.

Размер материалов около 1000 символов. Цена - 1$ за 1000 знаков.

Для начала нужно будет написать 10 новостей за 2 дня. По результатам будем работать дальше.

Не забывайте указывать ссылки на ваше портфолио.