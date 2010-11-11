Рерайт аренда

КопирайтингЗавершен35 заявок589 просмотров
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Необходимо выполнить рерайт. Тематика - аренда недвижимости.

Общий объем заказа 200 000 знаков бп. (100 статей по 2000 знаков бп).

Работа может быть разбита между несколькими исполнителями.

Указывайте цену за 10 статей и срок исполнения.

Если готовы взять заказ целиком - ставьте отметку об этом и укажите цену и срок.

13 лет назад
Elena--S
Елена 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
SSOlga
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$16
2 дня
Gold_Sister
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$1
1 день
farada
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$130
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