Написать статью - рерайт на укр. языке

КопирайтингЗавершен3 заявки234 просмотра
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Нужно написать статью для сайта на украинском языке о газете «Вісті ВУЦВК», выходившей в 1921-41 годах. Поскольку материалов мало, то скорее всего все ограничится рерайтом из нескольких источников. Может страница текста и получится.

13 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rusya7
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$7
3 дня
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