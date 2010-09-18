Проект для Богун Иван (Bogun06)

5 статей по запросу: "разместить пресс релиз"

5 статей по запросу: "как писать пресс релиз"

Требования:

Статьи не должны быть рекламного характера.

запрос в статье должен быть 2-3 раза, в начале и в конце, в точной формулировке.

Также, еще и по частям, не полная формулировка, например, слова пресс релиз. Так еще 2 раза.

Общий объем 2000-2100 знаков без пробелов! В статье не должно быть двойных и тройных пробелов, ошибок.

Уникальность минимум 97%. Поиск исходников с исполнителя.

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