Статьи. Финансовая тема. Только для профи.

Итак, нужны статьи на финансовую тематику. Материал сложный, нужно подробно изучать и скрупулёзно компилировать. Тот, кто работает по принципу "найду в Рунете и перепишу своими словами", может смело проходить мимо. Специализированные, узкие направления.

В месяц - 15 - 30 статей (я ещё не определился, с каким количеством исполнителей буду начинать).

4 $ за 1000 знаков. Возможна предоплата. ВебМани.