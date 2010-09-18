Статьи. Финансовая тема. Только для профи.

$500
КопирайтингЗакрыт10 заявок245 просмотров
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Итак, нужны статьи на финансовую тематику. Материал сложный, нужно подробно изучать и скрупулёзно компилировать. Тот, кто работает по принципу "найду в Рунете и перепишу своими словами", может смело проходить мимо. Специализированные, узкие направления.

В месяц - 15 - 30 статей (я ещё не определился, с каким количеством исполнителей буду начинать).

4 $ за 1000 знаков. Возможна предоплата. ВебМани.

13 лет назад
Glebinho
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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