Рекламная кампания кандидата в меры города

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо раз в неделю (в понедельник утром, или в воскресенье вечером) рерайтить новость на тему инструмента для сайта http://www.tehnoved.ru Новость вы ищете сами, но в обязательном порядке она должна соответствовать тематике сайта. Далее ...
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Добрый день
Интересует проведение рекламной кампании в интернете( баннерная/контекстная реклама, написание статей и тд. )
Будут рассматриваться кандидаты у которых есть подобный опыт, сразу пишите какие работы будут проводиться и примерные расценки.
P.S. Страна - Украина, город будет назван выбранному исполнителю.
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