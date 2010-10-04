Написание статей для сайта

Очень приятно было работать с Татьяной над этим проектом - поэтому мы и продолжим сотрудничество на постоянной основе. Лояльная, отзывчивая - мастерство в написании статей на высшем уровне. Статьи написаны от души и вызывают неподдельный интерес (пусть даже тема и кажется уже описанной и озвученной тысячи раз, у Татьяны каждая тема раскрыта по новому и со вкусом). Спасибо!