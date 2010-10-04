Написание статей для сайта

КопирайтингЗавершен14 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем копирайтера для написания статей для сайта. Отдых в украине, туризм, статьи об Украине.

Оплата наличными, Киев. 050 758 88 18 [email protected]

Написание статей
13 лет назад
dilovarr
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$100
5 дней
Очень приятно было работать с Татьяной над этим проектом - поэтому мы и продолжим сотрудничество на постоянной основе. Лояльная, отзывчивая - мастерство в написании статей на высшем уровне. Статьи написаны от души и вызывают неподдельный интерес (пусть даже тема и кажется уже описанной и озвученной тысячи раз, у Татьяны каждая тема раскрыта по новому и со вкусом). Спасибо!
С Евгением работать интересно и приятно. Интеллигентность, лояльность к автору, вежливость, полная и своевременная оплата. Я очень рада, что нашла такого заказчика. Надеюсь на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Текст для главной страницы сайта

    $9

    Нужен текст для главной страницы сайта http://vertusite.ru/ Структура текста как тут http://watchsite.ru/ Абзацы имеют названия: копии телефонов vertu (верту) китайские копии телефонов копии телефонов nokia vertu ascent, signature, constellation, Mobiado и другие. Сам текст должен содержать слова: купить, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статья на главную страницу сайта о собаках

    Нужна статья на главную страницу,чтоб была оптимизирована под топ-запросы собака(и) , породы собак, дог. И немного под такие ключевики: смотреть собак ,фото собак. В районе 1000 знаков,полностью уникальная интересная для чтения статья. Название статьи "Собака"

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание убедительного текста на главную страницу

    Необходимо написать текст на сайт специализированных юридических услуг (помощь автомобилистам). Тот текст, который сейчас имеется совсем обычный. Необходимо написать такой текст, прочитав который у человека появляется абсолютная уверенность в надежности компании, квалифицированности специалистов. Провести ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сценарий видео ролика

    Необходимо придумать и написать сценарий видео ролика на 40-60 секунд. Тема и направление будут заданы. Портфолио и опыт обязательны. Предложения принимаются только с четко указанной стоимостью и сроками.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт по теме кредиты. 35,5 тыс. сим.

    $65

    Необходимо сделать грамотный рерайт текстов для сайта по кредитованию. Исходники есть, объем 35,5 тыс. сим., срок 2 дня, 65$ за все. Тексты отчасти пишутся для seo, потому необходимо строго соблюдать плотность ключевых слов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать статьи для zoo-портала

    Статьи обзоры пород собак: 1.доберман 2.чихуахуа 3.йоркширский терьер 4.пекинес 5.ротвейлер 6.той терьер 7.овчарка 8.лайка 9.той терьер 10.ретривер = 10 статей по 1000 символов,обязательно полностью уникальный текст(возможно перепечатанный с каких либо книг)

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватно для mumitroll_miha

    $15

    Написание 4 статей под ключи: - глушитель - глушители минск - глушители для иномарок - прямоточный глушитель Объём 2000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение информацией БД туристического сайта

    $3000

    Стартующее туристическое агенство создает большой и насышенный веб-сайт. Необходимо наполнить БД по странам (53 страны, есть из чего выбрать): начиная от официального названия до описания особеностей кухни. Информация строго структурирована. Подробное описание струтктуры можно посмотреть здесь: https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&amp;hl=ru&amp;authkey=CMKljb0J Оплата: ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Seo-тексты

    15 статей (по 1000 знаков).Тема:торговое оборудование, манекены. Ключевые слова дадим.Нужны хорошие продаваемые и интересные покупателю тексты. Нужны закрывающие документы

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дешевые рерайты

    Нужны дешевые рерайты на тему "реклама". Уникальность минимум 97%. Цена за 1000 знаков без пробелов?

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад