Написание статей для сайта

Нужен текст для главной страницы сайта http://vertusite.ru/ Структура текста как тут http://watchsite.ru/ Абзацы имеют названия: копии телефонов vertu (верту) китайские копии телефонов копии телефонов nokia vertu ascent, signature, constellation, Mobiado и другие. Сам текст должен содержать слова: купить, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем копирайтера для написания статей для сайта. Отдых в украине, туризм, статьи об Украине.
Оплата наличными, Киев. 050 758 88 18 [email protected]
- Похожие заказы
- $9Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна статья на главную страницу,чтоб была оптимизирована под топ-запросы собака(и) , породы собак, дог. И немного под такие ключевики: смотреть собак ,фото собак. В районе 1000 знаков,полностью уникальная интересная для чтения статья. Название статьи "Собака"Завершен13 лет назад
Необходимо написать текст на сайт специализированных юридических услуг (помощь автомобилистам). Тот текст, который сейчас имеется совсем обычный. Необходимо написать такой текст, прочитав который у человека появляется абсолютная уверенность в надежности компании, квалифицированности специалистов. Провести ...Закрыт13 лет назад
Необходимо придумать и написать сценарий видео ролика на 40-60 секунд. Тема и направление будут заданы. Портфолио и опыт обязательны. Предложения принимаются только с четко указанной стоимостью и сроками.Закрыт13 лет назад
- $65
Необходимо сделать грамотный рерайт текстов для сайта по кредитованию. Исходники есть, объем 35,5 тыс. сим., срок 2 дня, 65$ за все. Тексты отчасти пишутся для seo, потому необходимо строго соблюдать плотность ключевых слов.Завершен13 лет назад
Статьи обзоры пород собак: 1.доберман 2.чихуахуа 3.йоркширский терьер 4.пекинес 5.ротвейлер 6.той терьер 7.овчарка 8.лайка 9.той терьер 10.ретривер = 10 статей по 1000 символов,обязательно полностью уникальный текст(возможно перепечатанный с каких либо книг)Копирайтинг34 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Написание 4 статей под ключи: - глушитель - глушители минск - глушители для иномарок - прямоточный глушитель Объём 2000 знаков.Завершен13 лет назад
- $3000
Стартующее туристическое агенство создает большой и насышенный веб-сайт. Необходимо наполнить БД по странам (53 страны, есть из чего выбрать): начиная от официального названия до описания особеностей кухни. Информация строго структурирована. Подробное описание струтктуры можно посмотреть здесь: https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&hl=ru&authkey=CMKljb0J Оплата: ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт13 лет назад
15 статей (по 1000 знаков).Тема:торговое оборудование, манекены. Ключевые слова дадим.Нужны хорошие продаваемые и интересные покупателю тексты. Нужны закрывающие документыКопирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны дешевые рерайты на тему "реклама". Уникальность минимум 97%. Цена за 1000 знаков без пробелов?Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад