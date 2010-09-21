Приватно для mumitroll_miha

Стартующее туристическое агенство создает большой и насышенный веб-сайт. Необходимо наполнить БД по странам (53 страны, есть из чего выбрать): начиная от официального названия до описания особеностей кухни. Информация строго структурирована. Подробное описание струтктуры можно посмотреть здесь: https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&hl=ru&authkey=CMKljb0J Оплата: ...
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Написание 4 статей под ключи:
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Объём 2000 знаков.
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