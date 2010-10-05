Копирайт для интернет-магазина парфюмерии

$5000
КопирайтингЗавершен4 заявки315 просмотров
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Приватный проект для Безлепкиной Леры.

13 лет назад
agoloveshenko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$2000
30 дней
Заказывал описания для интернет-магазина парфюмерии. Работой с Лерой доволен. К работе относится по-деловому, ответственно. Всегда выполняет работу в срок. Буду сотрудничать еще!
Рекомендую заказчика - никаких проблем ни с постановкой задач, ни с оплатой.
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