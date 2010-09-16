Написать описание о сайте с ключ. словами

Нужно написать описание о сайте, копирайт. Сайт на взрослую тематику, в статью надо будет добавить пару ключевых слов. Размер статьи - 1500 знаков без пробелов, если будет немного больше то не страшно, предлагайте сроки и цены.

ЗЫ: Пример статьи прилагается, так что Вам не надо будет долго думать, от себя скажу что работа на 15 минут.

ЗЫ2: Если мне понравится Ваша работа, то возможно и сотрудничество в будущем.