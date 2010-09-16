Написать описание о сайте с ключ. словами

Добры день ! Необходимо написать текст на сайт на 2000сим к вечеру сегодняшнего дня. Без ключевых слов . Интересует цена . Пишите на icq ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать описание о сайте, копирайт. Сайт на взрослую тематику, в статью надо будет добавить пару ключевых слов. Размер статьи - 1500 знаков без пробелов, если будет немного больше то не страшно, предлагайте сроки и цены.
ЗЫ: Пример статьи прилагается, так что Вам не надо будет долго думать, от себя скажу что работа на 15 минут.
ЗЫ2: Если мне понравится Ваша работа, то возможно и сотрудничество в будущем.
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