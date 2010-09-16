Написать описание о сайте с ключ. словами

КопирайтингЗавершен3 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать описание о сайте, копирайт. Сайт на взрослую тематику, в статью надо будет добавить пару ключевых слов. Размер статьи - 1500 знаков без пробелов, если будет немного больше то не страшно, предлагайте сроки и цены.

ЗЫ: Пример статьи прилагается, так что Вам не надо будет долго думать, от себя скажу что работа на 15 минут.

ЗЫ2: Если мне понравится Ваша работа, то возможно и сотрудничество в будущем.

13 лет назад
Foxel
33 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Igorio
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Спасибо большое Игорю! Написал отличное описания с ключевыми словами для моего сайта!
Вадим - профессиональный и приятный в общении заказчик. Четкая задача и мгновенная оплата с бонусом. Всегда рад!
  • Похожие заказы

  • Текст на сайт

    Добры день ! Необходимо написать текст на сайт на 2000сим к вечеру сегодняшнего дня. Без ключевых слов . Интересует цена . Пишите на icq ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текст для интернет-сайта

    $1000

    Техническое задание для разработки текста агентства по безопасности Задача Разработать текст для сайта агентства по безопасности Требование - необходима новая подача текста в данной тематике - легкий, простой, понятный, где-то даже лирический текст (в Европейском стиле) - мы открыты для ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • ТЗ для договора

    Добрый день для этого проект требуется создать техническое задание - http://www.weblancer.net/projects/216624.html В приложении примерное описание проекта..

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    http://www.malamut.kz/about вот эту страницу отрерайтить ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг для сайтов

    Нужен ответсвенный человек на длительное сотрудничество. Имееться три сайта, которые нужно обновлять примерно по 30 статей в месяц. Сайты: туризм, веб, одежда (мода, красота). Требывание до 1$ за 1К символов уникального текста от 90% уникальности!

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта "Земельные услуги, юр.услуги".

    $100

    Требуется написание статей, 1500-2000 знаков на темы: 1.Земельные услуги: Оформление (1 статья) Межевание (1 статья) Регистрация (1 статья) Споры в судах (1 статья) 2. Арбитражные споры (1 статья) 3. Продажа земельных участков (1 статья) 4. Недвижимость: Сопровождение сделок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад