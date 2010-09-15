ТЗ для договора

КопирайтингЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Добрый день

для этого проект требуется создать техническое задание - http://www.weblancer.net/projects/216624.html

В приложении примерное описание проекта..

13 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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