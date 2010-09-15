Копирайтинг для сайтов

КопирайтингЗакрыт27 заявок355 просмотров
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Нужен ответсвенный человек на длительное сотрудничество. Имееться три сайта, которые нужно обновлять примерно по 30 статей в месяц. Сайты: туризм, веб, одежда (мода, красота).

Требывание до 1$ за 1К символов уникального текста от 90% уникальности!

13 лет назад
seosalat
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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