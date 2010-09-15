Копирайтинг для сайтов

Нужен ответсвенный человек на длительное сотрудничество. Имееться три сайта, которые нужно обновлять примерно по 30 статей в месяц. Сайты: туризм, веб, одежда (мода, красота).

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