Копирайтинг для сайтов

Доброго времени суток. Стартапу необходим ответственный, исполнительный, копирайтер. Необходимо писать тексты, новости, обзоры на английском языке на тему аренды жилой, коммерческой, недвижимости в Монреале с использованием ключевых слов, семантического ядра. Качества к копирайтеру: 1. Умением пользоваться google search, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответсвенный человек на длительное сотрудничество. Имееться три сайта, которые нужно обновлять примерно по 30 статей в месяц. Сайты: туризм, веб, одежда (мода, красота).
Требывание до 1$ за 1К символов уникального текста от 90% уникальности!
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен код для размножения для сайта Тур. агентстваЗавершен13 лет назад
Аудитория США. Прошу озвучить цены и сроки.Завершен13 лет назад
Нужен человек выкладывающий новости на сайт автомобильной тематики(Китайские автомобили и запчасти к ним) до 10 новостей в неделю.Оплата два раза в месяц.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написание статей, 1500-2000 знаков на темы: 1.Земельные услуги: Оформление (1 статья) Межевание (1 статья) Регистрация (1 статья) Споры в судах (1 статья) 2. Арбитражные споры (1 статья) 3. Продажа земельных участков (1 статья) 4. Недвижимость: Сопровождение сделок ...Завершен13 лет назад
Нужен удалённо рерайтер для изменения текста. Желательно на весь день. В день работать около 6 часов. Оплата в сутки - 30 долларов Писать или здесь или мне в аську - 358885779Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется периодическое (1 - 2 новости в неделю) написание новостей. Тематика цветы. Новости должны содержать актуальную информацию, информация должна быть подтверждена чем то (ссылка на источник или др. доказательства). Это не должна быть статья или какое ...Закрыт13 лет назад
Необходимо написать 5 статей по туризму к 16-17 часам завтрашнего дня. Задача - сочно описать страны: Турцию, Египет, Тунис, Италию, Испанию. Объем: 1500 символов. Требования: статьи должны мотивировать читателя на поездку. Если сотрудничестов доставит удовольствие, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Туристичесоке агенство через какое-то время собирается открыт сайт. Но уже сейчас планируется сделать заставку-заглушку, на которой заинтересованные посетители смогут оставить совй email. Нужен текст-приветствие-извинения, размером до 800-1000 символов. Смысл текста: - извинится, что вместо сайта человек увидел только ...Завершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне необходимо написать статьи для сайта по недвижимости. Количество статей - порядка 50. До 2000 символов статья. Подробности - выбранному исполнителю.Завершен13 лет назад