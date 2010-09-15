Рерайт статей

Доброго времени суток. Стартапу необходим ответственный, исполнительный, копирайтер. Необходимо писать тексты, новости, обзоры на английском языке на тему аренды жилой, коммерческой, недвижимости в Монреале с использованием ключевых слов, семантического ядра. Качества к копирайтеру: 1. Умением пользоваться google search, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен удалённо рерайтер для изменения текста. Желательно на весь день.
В день работать около 6 часов.
Оплата в сутки - 30 долларов
Писать или здесь или мне в аську - 358885779
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