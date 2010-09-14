Рерайт статей для сайта

Здравствуйте.

Я ищу реврайтера, который быстро и недорого, а главное - красиво, перепишет несколько килобайт статей (контент для сайта). Полученный после реврайта текст, разумеется, должен быть не хуже оригинала, и не быть похожим на него.

Оплата вебманями, оплачивается отдельно каждая завершённая статья.

По завершении этой работы - предложу дальнейшее регулярное сотрудничество по той же тематике.