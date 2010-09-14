Рерайт статей для сайта

Необходимо написание пресс-релизов по проектам. Объем работ: - 3-5 релизов в месяц - пресс-релиз макс. 2000 знаков без пробелов - продолжительность 4-6 месяцев Язык статей: русский. Рассмтриваются предложения с указанием стоимости за 1000 знаков без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Я ищу реврайтера, который быстро и недорого, а главное - красиво, перепишет несколько килобайт статей (контент для сайта). Полученный после реврайта текст, разумеется, должен быть не хуже оригинала, и не быть похожим на него.
Оплата вебманями, оплачивается отдельно каждая завершённая статья.
По завершении этой работы - предложу дальнейшее регулярное сотрудничество по той же тематике.
- Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен каталог услуг. Представьте себе ситуацию, когда вам нужно придумать каталог для журнала "Все услуги", в которой войдет всё, что только можно придумать. Приведу пример: 1. Обустройство и ремонт 1.1. Дизайн интерьеров и ландшафтов 1.2. Сантехнические работы 1.3. Отделочные работы 1.4. Установка ...Закрыт13 лет назад
Добрый день. Появилась необходимость написать текст для сайта удовлетворяющий условиям необходимых для продвижения сайта. В тексте должны присутствовать слова: подоконники из камня подоконники из искусственного камня подоконники из мрамора подоконники из искусственного мрамора столешницы из камня столешницы из искусственного камня столешницы из ...Завершен13 лет назад
Рерайт статей по указанным ниже тематикам для размещения на сайте: - системы и методы аутентификации в интернете и локальных сетях - проблемы аутентификации - биометрические системы идентификации - обзор решений, использующих определенные методы аутентификации/идентификации - общие темы ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Рерайт 5 статей (медицина/косметология/здоровье).Завершен13 лет назад
Требуется несложный контент.Завершен13 лет назад
Статья должна быть логичная, уникальная, ключевые слова: Строительные материалы в Омске, Строительный рынок, металл трубы, Срубы на заказЗакрыт13 лет назад
Требуется рерайт статьи для главной страницы сайта.Завершен13 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Необходим рерайт для наполнения курортных сайтов, работы много, в основном тексты касаются отечественных оздоровительных курортов Кавказа. Объем всего до 1 миллиона символов, сроки 1 месяц. Я заинтересован в быстром, но качественном рерайте с оптимизацией текста под ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Рерайт статейЗавершен13 лет назад