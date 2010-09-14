Информационная поддержка сайтов

КопирайтингЗакрыт4 заявки230 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рерайт статей по указанным ниже тематикам для размещения на сайте:

- системы и методы аутентификации в интернете и локальных сетях

- проблемы аутентификации

- биометрические системы идентификации

- обзор решений, использующих определенные методы аутентификации/идентификации

- общие темы

Поиск информации по заданным тематикам берет на себя исполнитель. Источники на англ./русском языках. Рерайт только на русском.

Целевая аудитория:

- не технические специалисты

Объем работ:

- 1-2 статьи в неделю, макс. 1,5-2 тысячи знаков без пробелов.

- длительность проекта примерно 4-6 месяцев

Требования к статье:

- грамматическая "чистота"

- использование ключевых слов

Требования к исполнителю/исполнителям:

- знание англ. языка

- опыт написания статей (рерайт)

- пунктуальность , ответственное выполнение

Рассматриваются предложения с указанием цены за 1000 знаков без пробелов.

13 лет назад
Alladdin33
Tarshis Alex 
46 летГермания
15 лет в сервисе
Был
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