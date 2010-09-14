Информационная поддержка сайтов

Рерайт 5 статей (медицина/косметология/здоровье).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт статей по указанным ниже тематикам для размещения на сайте:
- системы и методы аутентификации в интернете и локальных сетях
- проблемы аутентификации
- биометрические системы идентификации
- обзор решений, использующих определенные методы аутентификации/идентификации
- общие темы
Поиск информации по заданным тематикам берет на себя исполнитель. Источники на англ./русском языках. Рерайт только на русском.
Целевая аудитория:
- не технические специалисты
Объем работ:
- 1-2 статьи в неделю, макс. 1,5-2 тысячи знаков без пробелов.
- длительность проекта примерно 4-6 месяцев
Требования к статье:
- грамматическая "чистота"
- использование ключевых слов
Требования к исполнителю/исполнителям:
- знание англ. языка
- опыт написания статей (рерайт)
- пунктуальность , ответственное выполнение
Рассматриваются предложения с указанием цены за 1000 знаков без пробелов.
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