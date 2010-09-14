Требуется 13 статей для SEO по шинам и дискам

Требуются уникальные статьи по тематикам: автомобильные диски, резина, колёса. Каждая статья, как правило, должна быть построена как обзор конкретной модели или целой линейки продукции. Средняя нагрузка — 2 SEO-запроса на статью.

Это может быть рерайт, но с нескольких источников и пересказанный со знанием дела и в собственном стиле. Тексты эти нужны не только для поисковых роботов, но и, разумеется, для живых людей, потенциальных покупателей.

Перед тем, как предлагать свою кандидатуру, пожалуйста, ознакомьтесь с брифом.

Пожалуйста, в предложение указывайте:

1. Как вас зовут, откуда вы, сколько вам лет, какие тематики предпочитаете (общаться, зная эти данные — всегда проще).

2. Свою электронную почту, а также джаббер или скайп (для общения в реальном времени). Также я очень постараюсь оперативно отвечать на личные сообщения через Weblancer.

Гонорар: по 100 руб. за статью на R-кошелек WebMoney или на QIWI-кошелёк. Оплата за каждую принятую статью — в течение суток.

По срокам: нужно сдавать по 10 статей в неделю (т.е. по ~1,5 статьи в сутки).

Если будет много кандидатов, то нескольким из них предложим оплачиваемый тест (1 статью за 100 руб. на пробу пера).

Спасибо за ваши предложения.

С уважением, Алексей.

UPD: Спасибо всем откликнувшимся кандидатам, исполнитель найден. Всего доброго.