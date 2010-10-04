Приватный проект для Пелых Владислава

Завершили эту часть проекта. Работой очень довольна. lamitech не первый, с кем сотрудничала по этому проекту из фрилансеров. Первый блин оказался комом, но к счастью начала работать c Владом. Его команда работает быстро, все по договоренности и правки, если таковые есть, вносятся без замедлений. Будем и дальше работать. Он отличный руководитель. С ув., Екатерина