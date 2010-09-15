Игра "Мафия" - рерайт и написание статей

КопирайтингЗавершен15 заявок325 просмотров
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Нужен рерайт и написание статей на тему игры в Мафию для сайта spbmafia.ru

Написание статей
13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$3
3 дня
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$4
1 день
Галина молодец! Оперативно, креативно, позитивно! Продолжаем работать в том же духе)
Спасибо за возможность поработать над таким интересным, вдохновляющим проектом) Еще раз убедилась в том, что профессионализм Заказчика - это 80% успеха проекта! Приятно работать, если качественно подготовлено техническое задание и даются точные рекомендации.
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