Копирайтинг и рерайтинг мед. текстов на английском

Задач несколько. Все касается медицинских текстов на английском, в основном по препаратам.

1. Написать на сайте комментарии (как будто от посетителей) с употреблением нужных ключевых слов.

2. Рерайтинг новых описаний препаратов.

3. Перевод и рерайтинг медицинских новостей и статей.

4. Копирайтинг медицинских текстов на заданную тематику.

Обязательно отличное знание английского языка и способность писать тексты, не отличимые от "нативного" английского.

! В предложениях просьба обязательно указывать цены и портфолио.