Разработка оригинальной концепции и ТЗ на веб-сайт

КопирайтингЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Нам нужны светлые головы для разработки технического задания под ключ.

Требуется разработать концепцию веб-сайта, изложить и подробно описать со всеми подробностями.

Проще говоря придумать сайт и описать его со всеми подробностями.

Файл в приложении содержит идеи организаторов проекта.

Основная идея - привлечь большой поток посетителей, 1%-5% будут заинтересованы заказывать платные услуги (см ниже в разделе цени). Мы готовы потратить больше времени на запуск с целью получить больший результат от долгосрочной перспективы.

Сайт должен быть ориентирован на социальные сети и другие современные способы продвижения сайтов.

Цели:

А) Сайт привлекает потенциальных клиентов, а также служит для поддержки оффлайн продаж; основные услуги – перевозка, таможенная очистка и импорт товаров из любой точки мира в РФ.

Б) На сайте продаются дополнительные услуги – в настоящий момент:

Б1) Переводы текстов;

Б2) Поиск и подбор поставщиков.

Б3) Юридическая поддержка.

Б4) Оплата с помощью электронных платежных систем, в т.ч. кредитными картами (система приема электронных платежей оплачивается отдельно, ваша задача ее установить на сайт).

Целевая аудитория:

Менеджеры ВЭД, логисты, менеджеры по закупкам, руководители компаний, связанных с закупками за рубежом.

Также организаторы планируют создать программное обеспечение:

- информационную систему, которая бы позволила упорядочить логистические процессы (в виде web приложения, а также в виде клиент серверного ПО). Эта система должна иметь возможность поулчить лидирующее положение на рынке информационных систем для логистов (в платном и бесплатном варианте).

пример отчета для программного обеспечения: в приложении в файле план оплат.rar

нам нравятся такие проекты как

- www.facebook.com - а именно количество посетителей

- http://www.driverside.com/ - виртуальный автосервис (есть информация в forbes сентябрь 2010)

- http://www.loglab.ru/ а именно то что указано на главной странице

"Являясь нашим клиентом, Вы сможете в данном разделе отслеживать статус исполнения Вашей заявки:

Местонахождение груза

POD (подтверждение доставки)

Различную статистику"

- www.ati.su - привлекают целевую аудиторию

- http://www.b2b-center.ru/

- http://baza-winner.ru/

Лучший разработчик будет привлечен в проект для дальнейшего его развития.

Бюджет обсуждаемый.

Оплата: на счет в банке или другой способ оплаты.

13 лет назад
MoonS
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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