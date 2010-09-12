Разработка оригинальной концепции и ТЗ на веб-сайт

Надо сделать анкоры к запросам на сапу 100 запросов по 30 анкоров на каждый запрос
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужны светлые головы для разработки технического задания под ключ.
Требуется разработать концепцию веб-сайта, изложить и подробно описать со всеми подробностями.
Проще говоря придумать сайт и описать его со всеми подробностями.
Файл в приложении содержит идеи организаторов проекта.
Основная идея - привлечь большой поток посетителей, 1%-5% будут заинтересованы заказывать платные услуги (см ниже в разделе цени). Мы готовы потратить больше времени на запуск с целью получить больший результат от долгосрочной перспективы.
Сайт должен быть ориентирован на социальные сети и другие современные способы продвижения сайтов.
Цели:
А) Сайт привлекает потенциальных клиентов, а также служит для поддержки оффлайн продаж; основные услуги – перевозка, таможенная очистка и импорт товаров из любой точки мира в РФ.
Б) На сайте продаются дополнительные услуги – в настоящий момент:
Б1) Переводы текстов;
Б2) Поиск и подбор поставщиков.
Б3) Юридическая поддержка.
Б4) Оплата с помощью электронных платежных систем, в т.ч. кредитными картами (система приема электронных платежей оплачивается отдельно, ваша задача ее установить на сайт).
Целевая аудитория:
Менеджеры ВЭД, логисты, менеджеры по закупкам, руководители компаний, связанных с закупками за рубежом.
Также организаторы планируют создать программное обеспечение:
- информационную систему, которая бы позволила упорядочить логистические процессы (в виде web приложения, а также в виде клиент серверного ПО). Эта система должна иметь возможность поулчить лидирующее положение на рынке информационных систем для логистов (в платном и бесплатном варианте).
пример отчета для программного обеспечения: в приложении в файле план оплат.rar
нам нравятся такие проекты как
- www.facebook.com - а именно количество посетителей
- http://www.driverside.com/ - виртуальный автосервис (есть информация в forbes сентябрь 2010)
- http://www.loglab.ru/ а именно то что указано на главной странице
"Являясь нашим клиентом, Вы сможете в данном разделе отслеживать статус исполнения Вашей заявки:
Местонахождение груза
POD (подтверждение доставки)
Различную статистику"
- www.ati.su - привлекают целевую аудиторию
Лучший разработчик будет привлечен в проект для дальнейшего его развития.
Бюджет обсуждаемый.
Оплата: на счет в банке или другой способ оплаты.
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