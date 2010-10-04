Интересная статья про mindmap (карты ума)

Требуется парикмахеры для наполнения блога профессионального портала на долгосрочной основе. Тематика портала – парикмахерское искусство, салонная индустрия. Обязательно, чтобы человек имел профессиональный опыт в парикмахерском искусстве! Нужно создавать посты на основе видео роликов (обучающего и информационного характера). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна статья, рассказывающая что такое mindmap и как их можно применить в бизнесе. У читателя после прочтения статьи должен возникнуть интерес к технике mindmap.
Требования к статье:
- Статья должна быть ИНТЕРЕСНОЙ.
- Уникальность по advego plagiatus не ниже 50%.
- Оптимизировать под ключевые слова не требуется.
- Объем 3-5 тыс знаков.
Если вы открываете гугл, что бы узнать что это за миндмапы такие и на кой ляд они сдались, вам определенно не стоит браться за этот заказ.
UPDATE:
Уважаемые участники, выбор победителя будет происходить 4 октября. Проверить работы 20 сентября, как планировал, у меня к сожалению не получится.
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