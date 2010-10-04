Интересная статья про mindmap (карты ума)

# 1 — $ 10

Нужна статья, рассказывающая что такое mindmap и как их можно применить в бизнесе. У читателя после прочтения статьи должен возникнуть интерес к технике mindmap.

Требования к статье:

- Статья должна быть ИНТЕРЕСНОЙ.

- Уникальность по advego plagiatus не ниже 50%.

- Оптимизировать под ключевые слова не требуется.

- Объем 3-5 тыс знаков.

Если вы открываете гугл, что бы узнать что это за миндмапы такие и на кой ляд они сдались, вам определенно не стоит браться за этот заказ.

UPDATE:

Уважаемые участники, выбор победителя будет происходить 4 октября. Проверить работы 20 сентября, как планировал, у меня к сожалению не получится.