Рерайт для начинающих

$50
КопирайтингЗакрыт79 заявок963 просмотра
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Ищу начинающих рерайтиров. Тексты, которые нужно отрерайтировать предоставляю сама. Предлагайте цену за 1000 зн. без пр.

13 лет назад
Dashka0412
Героиня 
33 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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