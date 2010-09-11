Составить интервью

Есть определенные задачи по рерайтингу новостей на 2 сайта (авто-тематика и парфюмерия). Каждая отрерайтенная новость не менее 800 символов и уникальность по Адвего более 90%. Желательная цена за каждую такую новость не более $1. Если есть ...