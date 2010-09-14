Текст для сайта

$10
КопирайтингЗавершен10 заявок324 просмотра
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Нужно сделать текст до завтрашнего вечера.

Тематика - противопожарная безопасность.

Важны сроки. Размер текста - как получится. Оплата сразу после получения текста.

Тезисы для текста ниже.

13 лет назад
MetallOFF_ON
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Igorio
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Игорь здорово сработал! Сделал все четко и быстро. Даже быстрее чем нужно! Всегда приятно что есть такие исполнители! Взял на заметку!
Алексей - идеальный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
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