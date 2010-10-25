Наполнение блога (WordPress) , туризм, Одесса

КопирайтингЗавершен10 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо 5 раз в неделю наполнять блог информацией (рерайт, копирайт..) на тему: аренда квартир в одессе, гостиницы Одессы, рестораны, новости недвижимости и культурной жизни города, исторические факты.

Один пост - приблизительно 1000 знаков, $1 за пост. Поиск информации из различных источников - Ваша работа. Необходимо использование некоторых ключевых фраз. Оплата раз в неделю (WebMoney). Требования: надежность копирайтера, читабельность и грамотность написанных текстов.

Хотелось бы посмотреть на образцы Вашей работы. Приветствуются исполнители, для который писать - удовольствие, у кого лёгкий слог, чувство юмора и другие атрибуты, присущие людям пишущим для себя.

Если работа пойдёт, с удовольствием добавлю ещё блоги этой же тематики.

WordPress
13 лет назад
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$20
5 дней
Замечательный исполнитель с отличным чувством языка. Задания выполняются всегда в срок и очень качественно. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Нас с Татьяной вот уже во втором проекте свела прекрасная Одесса, за что ей (Одессе) отдельное спасибо :). Татьяна - - замечательный заказчик, обязательный человек, приятный собеседник. Благодарю Вас за сотрудничество и интересные проекты. Рекомендую всем фрилансерам как человека, с которым действительно хочется работать.
Pasternachka
Ольга 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$5
3 дня
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