Наполнение блога (WordPress) , туризм, Одесса

Необходимо полностью освежить текстовую информацию на сайте. Задача состоит в добавлении и изменении некоторых ключевых фраз, пассажей и т.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо 5 раз в неделю наполнять блог информацией (рерайт, копирайт..) на тему: аренда квартир в одессе, гостиницы Одессы, рестораны, новости недвижимости и культурной жизни города, исторические факты.
Один пост - приблизительно 1000 знаков, $1 за пост. Поиск информации из различных источников - Ваша работа. Необходимо использование некоторых ключевых фраз. Оплата раз в неделю (WebMoney). Требования: надежность копирайтера, читабельность и грамотность написанных текстов.
Хотелось бы посмотреть на образцы Вашей работы. Приветствуются исполнители, для который писать - удовольствие, у кого лёгкий слог, чувство юмора и другие атрибуты, присущие людям пишущим для себя.
Если работа пойдёт, с удовольствием добавлю ещё блоги этой же тематики.
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