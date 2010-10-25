Наполнение блога (WordPress) , туризм, Одесса

Необходимо 5 раз в неделю наполнять блог информацией (рерайт, копирайт..) на тему: аренда квартир в одессе, гостиницы Одессы, рестораны, новости недвижимости и культурной жизни города, исторические факты.

Один пост - приблизительно 1000 знаков, $1 за пост. Поиск информации из различных источников - Ваша работа. Необходимо использование некоторых ключевых фраз. Оплата раз в неделю (WebMoney). Требования: надежность копирайтера, читабельность и грамотность написанных текстов.

Хотелось бы посмотреть на образцы Вашей работы. Приветствуются исполнители, для который писать - удовольствие, у кого лёгкий слог, чувство юмора и другие атрибуты, присущие людям пишущим для себя.

Если работа пойдёт, с удовольствием добавлю ещё блоги этой же тематики.