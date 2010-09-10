Рерайт 5 новостей каждый день (кроме выходных)

КопирайтингЗакрыт15 заявок657 просмотров
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Доброго.

Требуется ежедневно в первой половине дня выполнять рерайт 5 новостей по

2 про интернет, рекламу и т.п.

2 по строительству

1 новость про форекс

В будние дни, кроме выходных.

Источников в интернете море, выбираете 5 хороших новостей, на выходе получаем новость с уникальным заголовком и текстом 800-1200 знаков без учета пробелов. Рерайт - глубокий.

Высылать новости требуется до 13-00 по мск.

Оплата фиксированная 0.75 у.е. за 1000 знаков без учета пробелов.

Прошу обратить внимание, новости вставлять не надо, только присылать на почту, интересует длительное сотрудничество.

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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