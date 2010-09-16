Подготовить описания для интернет-магазина

$50
КопирайтингЗавершен18 заявок418 просмотров
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Уважаемые фрилансеры, для будущего интернет-магазина нужно создать описания. Больше ничего не требуется, картинки искать и заливать не надо. Текст для редактирования предоставляется. Нужно будет сделать легкий рерайт. Тематика - парфюмерия.

0.15 за товар.

Более 100 товаров.

Возможен выбор нескольких исполнителей. Можно начинающих. Срок сдачи - понедельник, 12.00 по Москве.

Просьба оставлять заявки здесь, в асю и приват просьба не писать. Спасибо.

13 лет назад
vlallex
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
1max94
Максим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$15
3 дня
free-lancer-08
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Мне очень понравилось работать с Сергеем. Каждое описание было не просто уникальным - это был маленький шедевр! Обязательно обращусь еще и всем рекомендую.
Встретить во всемирной сети человека, которого сразу начинаешь понимать буквально с полуслова - огромная удача. На 100% - это заслуга Александры! Считаю, что всем, кто с ней работал или будет работать - просто фантастически повезло! Ещё раз огромное спасибо!
rusya7
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Учитывая то, что Света рерайтер начинающий, работа выполнена хорошо. Главное, что в срок. Спасибо.
Александра - приятный человек и работодатель. чётко формирует условия работы и если надо - расскажет, как сделать работу лучше. оплата в срок.
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