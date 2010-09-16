Подготовить описания для интернет-магазина

Уважаемые фрилансеры, для будущего интернет-магазина нужно создать описания. Больше ничего не требуется, картинки искать и заливать не надо. Текст для редактирования предоставляется. Нужно будет сделать легкий рерайт. Тематика - парфюмерия.

0.15 за товар.

Более 100 товаров.

Возможен выбор нескольких исполнителей. Можно начинающих. Срок сдачи - понедельник, 12.00 по Москве.

Просьба оставлять заявки здесь, в асю и приват просьба не писать. Спасибо.